Иммунологи рассказали о пользе имбиря и чеснока в борьбе с вирусами
29 октября 2020, 18:33[ «Аргументы Недели» ]Источник: НСН
Врач-иммунолог Марина Аплетаева рассказала, что в луке, имбире и чесноке содержится много веществ, обладающих выраженной противомикробной активностью. Об этом сообщает РИА ФАН.
По словам врача, лук, имбирь и чеснок в большинстве случаев оказывают противомикробное, а не противовирусное действие. Также она добавила, что польза будет, если употреблять лук, имбирь и чеснок регулярно, но в небольшом объеме.
«Пришло это из древних времен, когда мы боролись не с вирусами, а с бактериями», — прокомментировала иммунолог.
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