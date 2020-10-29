Пульмонолог Аверьянов: пока не существует лекарств, гарантированно излечивающих от COVID-19

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29 октября 2020, 11:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

таблетки, pixabay.com

Главный пульмонолог ФМБА России Александр Аверьянов заявил в четверг, что в настоящий момент нет ни одного лекарства или метода, которые гарантированно останавливают коронавирус нового типа.

По словам специалиста, не существует препаратов, способных полностью остановить прогрессирование коронавируса и разрушительное действие инфекции.

Александр Аверьянов в рамках онлайн-заседании Научного совета РАН "Науки о жизни" на тему: "COVID-19 – ситуация сегодня и нерешенные проблемы" заметил, что большинство противовирусных средств либо не оказывают никакого влияния на здоровье пациента, либо помогают избавиться только от симптомов.