Вирусолог Бутенко оценил введение всеобщего масочного режима в России

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28 октября 2020, 12:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

человек в маске, фото: pixabay.com

Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Бутенко прокомментировал информацию о введении всеобщего масочного режима на территории России.

«Сейчас ситуация очень настораживающая, тревожная. Поэтому, конечно, это нужно как метод действительно реальной защиты … при встрече потенциально зараженного человека и совершенно здорового, первый предохраняется от заражения, а второй не является источником заражения – при правильном использовании масок. Это на 75 процентов предотвращает возможность заражения», - высказал он в эфире радио Sputnik.

Бутенко отметил, что данная мера очень эффективная и абсолютно необходимая. По его словам, во всех странах происходит ужесточение различных мер, препятствующих возможности заражения и распространения инфекции.

Ранее сообщалось, что с 28 октября на территории России вводится режим обязательного ношения защитных масок в общественных местах, транспорте, в такси, на парковках и в лифтах.