Издержки пандемии: Скорая помощь – не такси. Она приезжает только в экстренных случаях

Аргументы Недели → Здоровье 13+

27 октября 2020, 17:46 [ «Аргументы Недели» ]

В последние дни октября суточный прирост заболеваемости коронавирусом составляет 17 тысяч человек. Заявления министра здравоохранения Михаила Мурашко о том, что поводов для паники нет, не внушают оптимизма. Некоторые регионы по-прежнему манипулируют со статистикой заболевших.



В Санкт-Петербурге за последние дни заболеваемость увеличилась почти на 40%. Медиков северной столицы пугает не только число заболевших, но и темпы распространения вируса. Контроль за соблюдением мер индивидуальной защиты на транспорте, в торговых центрах, введение новых ограничений не могут сократить темпы распространения заразы.



В республике Коми новые койки для пациентов устанавливают в оздоровительно-образовательных центрах, клинических больницах. В Алтайском крае новый госпиталь был развёрнут прямо в торговом центре. В регионе не хватает лекарственных препаратов, врачей, медицинских работников. Чтобы попасть на КТ приходиться ждать несколько дней. В Омской области медицинская помощь оказывается только в экстренном и неотложном случаях. Если у больного поднялась температура, но его здоровью ничего не угрожает, лечением будет заниматься поликлиника. Омский министр здравоохранения Ирина Солдатова заявила, что скорая помощь – не такси. Она приезжает только в экстренных случаях.



