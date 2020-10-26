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Врач-отоларинголог порекомендовал, как восстановить обоняние после коронавируса COVID-19

, 07:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Врач-отоларинголог порекомендовал, как восстановить обоняние после коронавируса COVID-19
фото: pixabay.com

Потеря обоняния - один из симптомов коронавирусной инфекции COVID-19. Для возвращения способности ощущать запахи после коронавируса необходимо восстановить доступ воздуха к нервным окончаниям, которые находятся в носу.

Врач-отоларинголог центра Абдулло Ходжаев посоветовал использовать сосудосуживающие препараты, капли, регулярно орошать полость носа. По совету доктора Ходжаева, можно промывать нос приготовленным самостоятельно раствором морской соли. Также важно сохранять влажность воздуха в помещении.

Врач-отоларинголог считает необходимым употреблять витамины группы В и поливитамины для восстановления нервных клеток. Доктор напомнил про правильное питание, достаточное количество потребления воды. Ходжаев подчеркнул, что курение и потребление алкоголя нужно исключить.

Врач высшей квалификации Алексей Кошелев рассказал, во время болезни у пациента с COVID-19 отекает слизистая оболочка носа, и по этой причине ухудшается доступ к рецепторам верхней части органа. Доктор Кошелев также напомнил про обработку носа солевыми растворами и гигиену.

По его совету, необходимо применение препаратов, которые называются топические стероиды — гормоны. Они, попадая в нос, не всасываются в кровь, не вызывают привыкания. Такие препараты снимают отек и улучшают доступ к рецепторам.

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