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Японские ученые заявили, что томатный сок способен снизить артериальное давление

, 16:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Rai Al Youm

Японские ученые заявили, что томатный сок способен снизить артериальное давление
томатный сок, pixabay.com

Ученые Токийского медицинского и стоматологического университета недавно провели исследование, в рамках которого выяснили, что употребление томатного сока способно снизить артериальное давление.

В эксперименте участвовали 184 мужчины и 297 женщин, которым в течение одного года предложили в неограниченных количествах пить несоленый томатный сок. Впоследствии выяснилось, что у 94 добровольцев, страдавших гипертонией, существенно снизилось кровяное давление, а у 125 человек уменьшился уровень липопротеинов низкой плотности (так называемого "плохого холестерина").

Ученые отмечают, что употребление томатного сока способно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Исследования продолжаются.

ЕТ

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