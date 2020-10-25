Японские ученые заявили, что томатный сок способен снизить артериальное давление
25 октября 2020, 16:00[ «Аргументы Недели» ]Источник: Rai Al Youm
Ученые Токийского медицинского и стоматологического университета недавно провели исследование, в рамках которого выяснили, что употребление томатного сока способно снизить артериальное давление.
В эксперименте участвовали 184 мужчины и 297 женщин, которым в течение одного года предложили в неограниченных количествах пить несоленый томатный сок. Впоследствии выяснилось, что у 94 добровольцев, страдавших гипертонией, существенно снизилось кровяное давление, а у 125 человек уменьшился уровень липопротеинов низкой плотности (так называемого "плохого холестерина").
Ученые отмечают, что употребление томатного сока способно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Исследования продолжаются.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.