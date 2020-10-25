Японские ученые заявили, что томатный сок способен снизить артериальное давление

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25 октября 2020, 16:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Rai Al Youm

томатный сок, pixabay.com

Ученые Токийского медицинского и стоматологического университета недавно провели исследование, в рамках которого выяснили, что употребление томатного сока способно снизить артериальное давление.

В эксперименте участвовали 184 мужчины и 297 женщин, которым в течение одного года предложили в неограниченных количествах пить несоленый томатный сок. Впоследствии выяснилось, что у 94 добровольцев, страдавших гипертонией, существенно снизилось кровяное давление, а у 125 человек уменьшился уровень липопротеинов низкой плотности (так называемого "плохого холестерина").

Ученые отмечают, что употребление томатного сока способно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Исследования продолжаются.