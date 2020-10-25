Врач Щепеляев предупредил об опасных последствиях самолечения при коронавирусе
25 октября 2020, 12:27[ «Аргументы Недели» ]Источник: URA.RU
Врач аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев призывает не заниматься самолечением при заражении новой коронавирусной инфекцией. По его словам, бесконтрольный прием противовирусных препаратов приведет к «опасным» последствиям.
«Всегда опасность есть. Эти препараты практически все влияют на иммунную систему. Кто может сказать, как у вас работает иммунная система?» - высказал он.
Щепеляев отметил, что бесконтрольный прием лекарственных средств может нарушить баланс в организме и в итоге вся иммунная система может разактивироваться.
Также врач не рекомендует самостоятельно принимать антибиотик азитромицин, который назначают при лечении COVID-19, чтобы предотвратить бактериальную пневмонию. Щепеляев пояснил, что для людей, не имеющих хронических заболеваний, не может возникнуть серьезных последствий - максимум небольшая аллергическая реакция в случае передозировки.
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