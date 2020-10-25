Врач Зайцев перечислил главные ошибки, которые могут привести к заражению коронавирусом

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25 октября 2020, 09:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: человек в маске, Замир Усманов/ globallookpress.com

Руководитель ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал, какие ошибки допускают люди при ношении масок. По его словам, жители относятся к средству защиты, как элементу, позволяющему избежать штрафов.

«Если весной, в первую волну пандемии, люди были более насторожены, более ответственные, то уже ко второй волне граждане стали более прохладно относиться к маскам. Люди маски носят не ради своего здоровья, защиты и профилактики коронавирусной инфекции, а относятся как к требованию для избегания какого-то наказания», - пояснил он.

Зайцев отметил, что если маска есть, то она на подбородке, а это бессмысленно. Другими ошибками медик назвал ношение одного средства защиты не в течение нескольких часов, а неделями, или, когда рот прикрыт, а нос нет. Кроме того, он призвал людей не трогать лицо, глаза и нос руками после касания поручней, кнопки домофона, банкомата и пр.

«Ну и самая главная ошибка - это то, что попросту нет социальной дистанции. Она есть только у тех групп граждан, которые имеют возможность дистанционно работать из дома. Идеальный вариант у тех, кто уезжает куда-то за город», - добавил эксперт.

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