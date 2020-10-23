Энтони Фаучи: учёным не удастся создать вакцину, эффективность которой будет выше 75%.

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23 октября 2020, 11:20 [ «Аргументы Недели» ]

По мнению политиков, спасти людей от коронавируса можно только посредством массовой вакцинации. При этом в последние дни мировые СМИ активно обсуждают факт заболевания коронавирусом депутата Госдумы Валерия Гартунга, которому ранее поставили прививку.



Инфекционисты считают, что разрабатываемые в разных государствах препараты не дадут стопроцентной гарантии. При этом чиновники и фармацевтические компании окажутся в выигрыше даже если вакцина не будет обеспечивать высокого эффекта.



В России над созданием вакцины работают сразу несколько лабораторий.

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что первые результаты относительно выработки антител у пациентов, поставивших прививку, можно будет получить не раньше середины ноября. По опыту имеющихся противогриппозных препаратов можно точно сказать, что гарантии защиты человеческого организма нет ни от одного вируса. Действие таких вакцин определяется только на большой группе людей.



Разработчики препарата пока не комментируют факт заболевания депутата Гартунга, поставившего прививку. Сам политик указал, что добровольцы не считаются привитыми после первого укола. Защищёнными можно считать только тех людей, которые поставили повторную прививку, рассуждает депутат.

Главный американский инфекционист Энтони Фаучи считает, что учёным не удастся создать вакцину, эффективность которой будет выше 75%.



