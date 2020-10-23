Эпидемиолог Роспотребнадзора Тотолян опроверг заблуждение о том, что дети - главные переносчики коронавируса

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23 октября 2020, 08:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Вирус. Фото: pixabay.com

Версия о том, что школьники — активные разносчики COVID-19, не подтвердилась. Об этом рассказал директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян.

Специалист подчеркнул: именно взрослые заражают детей, а не наоборот. Это подтверждает исследование одной из скандинавских стран.

Тотолян пояснил, что вирус размножается в организме, только если ему удалось проникнуть в клетки. Главными «входными воротами» является рецептор ACE2, представленность которого в клетках увеличивается с возрастом, то есть у детей она минимальна, а у взрослых максимальна, особенно у пожилых.

«Если брать всю детскую популяцию, не более 10 процентов в структуре заболевших COVID-19 — дети. Частота или доля заболеваний детей существенно ниже, чем у остальных возрастных групп», — отметил эпидемиолог.

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