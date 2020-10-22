Врач Игорь Тюрин призывает не делать КТ для выявления коронавируса
22 октября 2020, 12:23[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава России, профессор Игорь Тюрин советует не делать компьютерную томографию (КТ) без назначения врача. По его словам, это не самый эффективный способ выявить коронавирус.
«В целях диагностики COVID-19 граждане массово, не дожидаясь назначения врача, хотят сделать компьютерную томографию (КТ) легких. КТ хорошо выявляет изменения в легких, но она не диагностирует инфекции. Это означает, что если у конкретного пациента с конкретными респираторными жалобами нет изменений при КТ, то это совершенно не означает, что он не болеет коронавирусной инфекцией», - пояснил он.
Тюрин отметил, что наличие или отсутствие коронавируса может установить только лабораторная диагностика, ПЦР-реакция и последующие иммунологические тесты. По его словам, это самый точный и надежный способ обнаружить инфекцию.
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