В России статистика смертности от COVID-19 может быть выше официальных данных

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21 октября 2020, 19:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ng.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Согласно официальной статистике, по уровню смертности от COVID-19 Россия находится на 105-м месте в мире. Премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что российская система здравоохранения обладает достаточным запасом прочности для успешной борьбы с пандемией. Тем не менее, эксперты указывают на различия в интерпретации данных о смертности. По их оценкам, сведения оперативного штаба в три–пять раз ниже избыточной смертности и числа смертей, так или иначе связанных с коронавирусом.

Заместитель руководителя Роспотребнадзора Елена Ежлова сообщила, что на данный момент наша страна занимает 43-е место в мире по заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. населения и 105-е место по уровню летальности. Глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что российские власти в настоящее время даже не обсуждают введения жестких ограничений из-за коронавируса по примеру тех, что действовали весной.

Тем временем свидетельства, приходящие из регионов, показывают нам иную картину: россияне сообщают об отказах в госпитализации, об умерших больных дома, о сокрытии или искажении диагнозов. Другая реальность содержится и в данных Росстата об избыточной смертности во время эпидемии по сравнению с прошлыми годами. Во многих регионах уровень смертности на 20% и более превышает показатели прошлого года. Избыточная смертность в России с мая по сентябрь уже превысила 100 тыс. человек. По оценкам некоторых экспертов, с мая этого года по май следующего наша страна может потерять 200 тыс. человек за счет избыточной смертности на фоне эпидемии COVID-19.

«Последние доступные официальные данные показывают, что почти 46 тыс. человек, заболевших коронавирусом, умерли в России в период с апреля по август, что более чем вдвое превышает общее число ежедневных случаев. Избыточная смертность за апрель–сентябрь составляет около 115 тыс. человек, что в пропорции к численности населения ставит Россию рядом с Испанией и Великобританией, европейскими странами с самым высоким уровнем смертности», – передает агентство Bloomberg слова бывшего сотрудника Росстата демографа Алексея Ракшу. По его мнению, публикуемую статистику ежедневной смертности необходимо умножать на три. Эксперт считает, что избыточная смертность на душу населения в России может быть самой высокой в Европе.

Елена Егорова, завлабораторией «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г.В. Плеханова, отмечает, что численность умерших от коронавируса постоянно изменяется, проверяется и уточняется:

«Итоговое число умерших будет понятно только в конце года, а может быть, даже позже. При этом Росстат публикует общую численность умерших от всех причин, а также показывает всех умерших по четырем группам в зависимости от влияния COVID-19. Эта методика была разработана Росстатом и Минздравом и применяется с лета 2020 года, ее уже одобрила ВОЗ, а страны Европы стали пересчитывать свои случаи смерти».

По словам эксперта, не во всех странах Европы статистика смертей от COVID-19 выглядит безупречно.

«Великобритания официально заявила, что будет пересматривать статистику умерших, поскольку всех умерших относили к умершим от COVID-19. Смертность во всех странах мира надо сравнивать по общему превышению смертности от всех заболеваний вместе взятых, так как это показывает устойчивость системы здравоохранения», - отмечает Елена Егорова.