Для школ определили чёткий план работы

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21 октября 2020, 15:45 [ «Аргументы Недели. Владивосток», правительство Приморского края ]

Родители учеников должны быть в курсе всех процессов, происходящих в школе - Наталья Бондаренко

По мнению Натальи Бондаренко, родители учеников должны быть в курсе всех процессов, происходящих в школе. Это, уверена краевой министр, позволит снять напряжённость, связанную с коронавирусом, и погасить тревожность среди людей.

«В министерство поступает очень много обращений от родителей, учителей, директоров школ, на которые подчас сложно оперативно ответить из Владивостока. Они касаются конкретной ситуации в отдельном образовательном учреждении где-нибудь в Кировке, в Ольгинском районе, Уссурийске или другой территории. Всё это говорит о том, что следует быть более открытыми, информировать граждан о происходящем», – подчеркнула Наталья Бондаренко.

Глава краевого министерства образования также обратила внимание коллег на том, что, если в учебном заведении будет обнаружен заболевший коронавирусом, то до всех родителей нужно донести информацию о том, в каком формате продолжится образовательный процесс. Кроме того люди должны быть посвящены в планы руководства учебного заведения о мероприятиях, которые последуют за проявлением коронавируса, и как будет скорректирован учебный график.

«Если вы запланировали переход на дистанционное обучение, должен быть чёткий понятный приказ по школе, где прописано, кто и что должен делать в данной ситуации. Переходит ли на карантин отдельный класс или переходят сразу несколько классов, касается ли это всей школы. Особенно подчеркну, что учителя, если он инфицирован, вы не можете перевести на карантин – его нужно сразу отправлять на больничный. Если же педагог проходит только контактным лицом заболевшего, нужно чётко определить режим его работы», – подчеркнула глава краевого министерства образования.

По мнению Натальи Бондаренко, учителям следует более чутко подходить к вопросу исполнения требований Роспотребнадзора в части борьбы с коронавирусом. Она отметила, что в первую очередь следует исключить массовое общение и следить за соблюдением масочного режима там, где это необходимо, в частности, в пищеблоках и учительских кабинетах.

Министр отметила, что большой пласт поступающих к ней вопросов касается каникул и учебного графика. Она сообщила, что определение учебного графика находится в ведении учебных заведений и нельзя постоянно держать детей на каникулах.

«Если сейчас начнём отдыхать, что будем делать в ноябре? Не надо поддаваться панике. Подумайте, как выстроить образовательный процесс. Мы уже говорили о том, что чем меньше дети будут находиться в школе, тем меньше у них шансов заразиться и заболеть. Поэтому нужно внедрять очно-заочную форму образования там, где это возможно, к примеру, для уроков рисования и основ безопасности жизнедеятельности, ОБЖ», – сказала Наталья Бондаренко.