Административные комиссии в Приморье не дремлют

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21 октября 2020, 15:42 [ «Аргументы Недели. Владивосток», пресс-служба администрации Находкинского городского округа ]

За минувшие выходные административные комиссии Находки проверили 573 объекта

В крае продолжают отмечать рост заболеваемости коронавирусом и число смертей от COVID-19. Чтобы избежать заражения, жителям Приморья следует выполнять вовсе не сложные санитарные правила: регулярно мыть руки, носить медицинскую маску и придерживаться социальной дистанции. Насколько ответственно подходят к соблюдению этих санитарно-эпидемиологических требований приморцы, проверяют административные комиссии.

Арсеньев

По состоянию на 20 октября в городе машиностроителей общее число заболевших составило 641 человек, сообщает городской штаб по предупреждению новой коронавирусной инфекции. На самоизоляции под наблюдением врачей в Арсеньеве находятся 305 человек.

В связи с ухудшением эпидобстановки на территории Арсеньевского городского округа вводятся дополнительные ограничения для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Так, руководителям предприятий и организаций всех форм собственности городской оперативный штаб рекомендовал исключить проведение массовых мероприятий в ближайшие две недели. Кроме того, решено усилить деятельность административной комиссии и полиции по контролю за соблюдением санитарных правил в торговых точках города и в общественном транспорте.

Находка

За минувшие выходные административные комиссии портового города проверили 573 объекта. В субботу и воскресенье в Находке работало 11 административных комиссий, они проверяли, осуществляется ли обязательная дезинфекция, соблюдают ли сотрудники предприятий торговли и покупатели масочный режим, а также другие установленные меры безопасности.

Члены комиссий посетили 573 объекта, проверив 320 торговых точек, 12 заведений общепита, шесть рынков и ярмарок, а также 78 такси и автобусов. С 245 находкинцами, не соблюдавшими санитарные правила, проведены разъяснительные беседы. В отношении 10 нарушителей мер профилактики распространения COVID-19 составлены административные протоколы. Также к административной ответственности привлекут шестерых водителей.

Уссурийск

18 актов и три протокола составили члены административных комиссий в Уссурийске лишь за один день, проверив почти 350 предприятий торговли и сферы услуг.

Как отмечают в администрации Уссурийского городского округа, среди нарушителей лидируют магазины крупных сетей розничной торговли. Так, сразу в трёх продуктовых дискаунтерах «Радиус» проверяющие увидели нарушения масочного режима, недочёты в ведении журналов термометрии и дезобработки. Кроме того, жалобы на магазины поступают и от горожан через социальные сети в рамках акции «Народный контроль».

Санитарно-эпидемиологические требования игнорируют и некоторые уссурийские салоны красоты, сотовой связи, бытового обслуживания населения. Городские власти предупреждают: если на предприятии или в организации выявлены нарушения санитарных правил, действующих в период режима повышенной готовности, их руководители могут быть оштрафованы на крупные суммы.

«Главное для нас – сделать так, чтобы люди поняли всю серьёзность ситуации. В стране и в Приморском крае ежедневно регистрируется всё больше случаев COVID-19. Болезнь у многих протекает в тяжёлой форме. Как показывает практика, большинство людей заражается, посещая места массового скопления и не соблюдая противоэпидемические правила. Приходится действовать жёстче. Если люди продолжат и дальше вести себя безответственно, последуют закрытия предприятий», – отметили в административной комиссии.

Между тем, с начала пандемии за несоблюдение санитарных требований в Уссурийске по решению суда вынуждены временно приостановить свою деятельность 18 торговых точек, а новые нарушители продолжают выявляться.

Владивосток

Каждый день 17 административных комиссий проверяют соблюдение масочного режима в разных районах краевого центра Приморья. Так, по итогам рейдов, проведённых в городе в понедельник, 19 октября, составлено 25 протоколов за несоблюдение требований режима повышенной готовности. Нарушителям грозят штрафы.

На площади Луговой административная комиссия совместно с полицией проверила работу общественного транспорта и предприятий торговли. В автобусах и трамваях проверяли, носят ли пассажиры и водители маски. С нарушителями противоэпидемических правил проводили разъяснительные беседы. На тех же, кто отказывался пользоваться масками, составили протоколы о несоблюдении действующего режима повышенной готовности, что также грозит штрафными санкциями.

«При проверках соблюдения масочного режима особое внимание уделяется общественному транспорту. С его помощью ежедневно передвигается большое количество людей. Это значит, что там есть опасность распространения коронавируса. Чтобы минимизировать эти риски важно, чтобы каждый соблюдал действующие требования режима повышенной готовности», – поясняет заместитель начальника управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти городской администрации Андрей Караваев.

Участники рейда проверили и работу ряда магазинов, расположенных на Луговой площади. Нарушений проверяющие не выявили. Во всех торговых точках были журналы о проведении дезинфекции помещений и термометрии работников, в доступных для покупателей местах имелись антисептики, также обеспечены условия для соблюдения социальной дистанции. Кроме того, работники магазинов следили за тем, чтобы покупатели находились в торговых помещениях в масках.

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Приморцам необходимо помнить, в крае продолжает действовать режим повышенной готовности из-за опасности распространения коронавируса. В октябре вновь отмечен рост количества заболевших. Потому так важно соблюдать санитарно-эпидемические правила: в людным местах, особенно в общественном транспорте, при посещении магазинов и рынков обязательно носить маску, придерживаться «социальной» дистанции в полтора-два метра между людьми и следить за чистотой рук и поверхностей.

Напомним, на 20 октября в Приморье COVID-19 уже заразились 13 563 человека, выздоровело 11 428 человек.