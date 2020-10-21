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Названы способы оперативного выявления рака молочной железы

, 12:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Названы способы оперативного выявления рака молочной железы
врач, фото: pixabay.com

Эксперты назвали пять способов, которые позволят вовремя обнаружить рак молочной железы – популярное заболевание у женщин. Ежегодно выявляется около 2,1 миллионов случаев. Однако на ранней стадии его можно излечить, пишет kp.ru.

Осмотр. Развитие рака груди - длительный процесс, в некоторых случаях он может занимать несколько лет. Регулярная, а главное правильная пальпация груди позволяет обнаружить новообразование размером не менее сантиметра, иногда женщина может нащупать его самостоятельно, не прибегая к помощи врача. При этом стоит обратиться в клинику, если участок кожи уплотнен или втянут, лимфатические узлы в подмышках и вокруг ключиц увеличены, есть выделения из соска при сдавливании.

Генетический анализ – BRCA1 и BRCA2. BRCA1 и BRCA2 - гены предрасположенности к раку молочной железы и раку яичников. Они контролируют ключевые процессы деления клеток во всех тканях организма и отвечают за восстановление поврежденных участков ДНК. При обнаружении мутаций в этих генах риск развития онкологии достигает 50%.

Также специалисты рекомендуют сделать УЗИ молочных желез и органов малого таза, а также сдать анализы на гормон Т4 (свободный), который синтезирует щитовидка, и тиреотропный гормон (ТТГ), который управляет ее работой. Для более подробной картины следует пройти комплексное обследование, пояснили они.

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