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Маммолог рассказала, что влияет на развития рака груди

, 18:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

Маммолог рассказала, что влияет на развития рака груди
Фото: pixabay.com

Врач-маммолог Надежда Рожкова рассказала о факторах, которые могут стать причиной возникновения рака молочной железы. По словам специалиста, не на все из них можно повлиять, но стоит изменить то, что возможно.

Рожкова рассказала, что важным фактором выступает лишний вес. Из-за избытка жировой ткани депонируется эстроген, который в больших количествах может стать канцерогеном. Также на развитие онкологии может повлиять стресс, наследственность и психоэмоциональная неустойчивость. Врач посоветовала можно сдать анализ на мутацию генов, отвечающих за противоопухолевый белок, если ранее кто-то в семье страдал от онкологии – в случае наличия подобных изменений в организме риск возрастает.

АБ

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