Вирусолог Александр Чепурнов, дважды переболевший COVID-19, открыл новое странное последствие коронавируса

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20 октября 2020, 08:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

фото: pixabay.com

При заболевании коронавирусной инфекцией COVID-19 в горле пациентов появляются странные ощущения, словно некоторые участки омертвели. Также дискомфорт остается даже после выздоровления.

Александр Чепурнов, вирусолог, сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор», дважды переболел коронавирусом COVID-19 и поделился информацией о самочувствии.

По признанию вирусолога, у него и у других пациентов, с которыми он лечился в больнице, появилось ощущение, что на слизистой образовались какие-то дефектные ленты, как будто на горле образовались омертвевшие участки. Ученый подчеркнул, что вирус довольно сильно поражает слизистую, - сообщает URA.RU. Чепурнов после выписки из больницы уже дважды получил отрицательные тесты на коронавирус, и странные ощущения на горле до сих есть. По его оценке, это "атака на слизистую".

Специалист подчеркнул, что на данный момент "не встречал этого симптома ни в каких описаниях".

Чепурнов рассказал, что ему дважды ставили диагноз COVID-19. Двусторонняя пневмония выявлялась у него оба раза. Но во второй раз проявились новые свойства вируса. "Вирус оказался способен атаковать разные направления — клетки, сопутствующие нервным. От чего мы и ощущаем, например, потерю вкуса и запаха", — пояснил ученый.

Ученые рассказали: "Кокосовое масло обладает способностью уничтожать коронавирус SARS-CoV-2 и возрождать иммунную систему пациентов, у которых выявлена коронавирусная инфекция COVID-19".