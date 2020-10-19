Кардиолог Провоторов призвал граждан следить за давлением и избавиться от лишнего веса

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19 октября 2020, 16:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия 1

прибор для измерения давления, pixabay.com

Кардиолог Сергей Провоторов рассказал, как можно снизить риск возникновения инфаркта, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются наиболее частой причиной смертей во всем мире.

Провоторов заявил, что для предотвращения инсульта и инфаркта необходимо отказаться от вредных привычек, контролировать артериальное давление, уровень холестерина и глюкозы, а также следить за весом. Корректировать объемы тела можно, пользуясь следующей нормой: обхват талии у женщин не должен превышать 80 сантиметров, а у мужчин – 94 сантиметра.

Кардиолог напомнил, что сопутствующими факторами, существенно влияющими на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, являются сахарный диабет второго типа и артериальная гипертензия.