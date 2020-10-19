Иммунолог рассказал, кому нужно вакцинироваться от COVID-19 в первую очередь
19 октября 2020, 16:31[ «Аргументы Недели» ]Источник: НСН
Массовая вакцинация от COVID-19 в Москве начнется в декабре-январе, как сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.
Терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, кому нужно вакцинироваться в первую очередь: «группы риска - врачей, преподавателей, которые массово общаются с людьми, пожилых старше 65 лет и людей с тяжелыми заболеваниями. Но везде – по согласованию с лечащим врачом».
Еще медик добавил, что сперва стоит провакцинироваться от гриппа, а через месяц от коронавируса.
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