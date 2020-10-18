Вирусолог Альтштейн дал объяснение новому симптому коронавируса: «Он может поразить сосуды в самых разных местах»
18 октября 2020, 16:49[ «Аргументы Недели» ]Источник: РЕН ТВ
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн прокомментировал данные о выявленном британскими учеными новом симптоме коронавируса – изменение слуха.
«Дело в том, что коронавирус может поразить сосуды в самых разных местах в организме человека», - пояснил он.
Альтштейн отметил, что тиннитус, звон или шум в ушах без какого-либо внешнего стимула, не является специфическим симптомом COVID-19. По его словам, заболевание может отразиться на различных системах организма, но проблемы со слухом могут встречаться реже потери обоняния.
Ранее СМИ со ссылкой на доклад британских ученых для Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE) назвали новые возможнее симптомы коронавируса.
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