Врачи назвали нетипичный симптом, который может говорить о раке легких

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19 августа 2020, 16:42 [ «Аргументы Недели» ]

Пациент на приеме у врача, Bernhard Schmerl / globallookpress.com

Медицинские специалисты, работающие в Великобритании, обозначили признак, который может свидетельствовать о злокачественном новообразовании в легких человека. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах российских интернет-СМИ.

Издание iReactor пишет, что врачи из Национальной службы здравоохранения Англии назвали такой симптом, как болевые ощущения в плече. Они, согласно объяснению, данному медиками, могут возникать из-за того, что растущая опухоль сдавливает вены и нервы.

Ранее сообщалось, что во Всемирной организации здравоохранения развеяли популярный миф о заражении коронавирусной инфекцией.