Диетологи рассказали о пользе яблок

Специалисты в области эндокринологии и диетологии рассказали о пользе яблок, а также о том, какая опасность таится в их употреблении. Они подчеркнули, что в этих фруктах содержится большое количество железа, которое необходимо для поддержания достаточного количества эритроцитов, переносящих кислород. Это своего рода является профилактикой кислородного голодания, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
Врач-эндокринолог Залина Гусова отмечает, что в яблоках содержится большое количество йода и синильной кислоты, и в связи с этим специалист рекомендует не есть их больше трех-четырех раз в день.
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