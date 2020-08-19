Диетологи рассказали о пользе яблок

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19 августа 2020, 16:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

фото: pixabey

Специалисты в области эндокринологии и диетологии рассказали о пользе яблок, а также о том, какая опасность таится в их употреблении. Они подчеркнули, что в этих фруктах содержится большое количество железа, которое необходимо для поддержания достаточного количества эритроцитов, переносящих кислород. Это своего рода является профилактикой кислородного голодания, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".

Врач-эндокринолог Залина Гусова отмечает, что в яблоках содержится большое количество йода и синильной кислоты, и в связи с этим специалист рекомендует не есть их больше трех-четырех раз в день.