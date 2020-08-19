Кандидат медицинских наук рассказал, как получить максимальную пользу от яблок

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19 августа 2020, 10:25 [ «Аргументы Недели» ]

яблоки, pixabay.com

Диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский в беседе с журналистами рассказал, как получить от яблок максимальную пользу. Эксперт также объяснил, как выбрать вкусный и полезный плод.

По словам диетолога, при выборе яблок следует руководствоваться тем, что более сладкие сорта яблок содержат больше калорий, а кислые – меньше. Он, однако, уточнил, что существенной разницы в энергетической ценности нет.

Андрей Бобровский в беседе с Радио Sputnik уточнил, что покупать лучше разноцветные плоды: один день – зеленые, второй – красный, третий – желтые. Очищать яблоки от кожуры не нужно, поскольку это лишает человека значительной части полезных свойств.