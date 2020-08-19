Стало известно, в каком случае компьютерная клавиатура может быть опасна для здоровья

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19 августа 2020, 09:11 [ «Аргументы Недели» ]

клавиатура, pixabay.com

Эксперт Дмитрий Рябинин назвал основную причину, по которой компьютерная клавиатура может стать источником опасности для человека. Подчеркивается, что речь идет о неаккуратности пользователей.

Согласно последней информации, люди, которые длительное время работают с грязной клавиатурой и часто трут лицо и могут "заработать" кожные заболевания или инфекцию глаз.

Дмитрий Рябинин в беседе с Радио Sputnik заметил, что желательно максимально переходить на сенсорное или голосовое управление. Если же отказаться от клавиатуры нельзя, то ее следует чистить примерно раз в месяц при помощи специальных салфеток для ухода за техникой или ткани с небольшим содержанием спирта.