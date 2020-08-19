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Стало известно, в каком случае компьютерная клавиатура может быть опасна для здоровья

, 09:11 [ «Аргументы Недели» ]

Стало известно, в каком случае компьютерная клавиатура может быть опасна для здоровья
клавиатура, pixabay.com

Эксперт Дмитрий Рябинин назвал основную причину, по которой компьютерная клавиатура может стать источником опасности для человека. Подчеркивается, что речь идет о неаккуратности пользователей.

Согласно последней информации, люди, которые длительное время работают с грязной клавиатурой и часто трут лицо и могут "заработать" кожные заболевания или инфекцию глаз.

Дмитрий Рябинин в беседе с Радио Sputnik заметил, что желательно максимально переходить на сенсорное или голосовое управление. Если же отказаться от клавиатуры нельзя, то ее следует чистить примерно раз в месяц при помощи специальных салфеток для ухода за техникой или ткани с небольшим содержанием спирта.

ЕТ
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