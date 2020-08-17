Американские ученые обнаружили главную уязвимость коронавируса

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17 августа 2020, 16:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Science Advances

COVID-19, pixabay.com

Американские ученые недавно провели исследование и выявили главную уязвимость коронавируса нового типа, которая может позволить воздействовать на него посредством уже существующих препаратов.

Исследователи из Школы молекулярной инженерии имени Притцкера при Чикагском университете заявили, что максимально "привлекательной мишенью для лекарств" является протеаза Mpro – особый фермент, который принимает участие в репликационном механизме вируса.

Американские специалисты обнаружили ранее не изученную связь в белке, которая может привести разработке новых стратегий лечения COVID-19. Установлено, что одним из соединений, имеющих наиболее эффективное влияние на протеазу, является эбселен – лекарственная молекула, которая обладает противовоспалительным и антиоксидантным свойствами. Находка, по мнению ученых, говорит о необходимости пересмотра уже существующих стратегий лечения коронавируса нового типа.