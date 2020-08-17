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Назван предмет на кухне, который «содержит в 200 тысяч раз больше бактерий, чем на сидении унитаза»

, 09:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

Назван предмет на кухне, который «содержит в 200 тысяч раз больше бактерий, чем на сидении унитаза»
фото: раковина,pixabay.com

Начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева рассказала, какой предмет на кухне является главным рассадником бактерий.

Раева отметила, что не случайно санитарными правилами для предприятий общественного питания запрещено использовать губки для мытья посуды и обработки овощей. По ее словам, они удобны в использовании, но опасны с точки зрения гигиены.

«У губок очень пористая структура, кроме того, они поролоновые, и их практически невозможно промыть и продезинфицировать. За незначительное количество времени, за неделю, губка, как инкубатор, выращивает микроорганизмов в 200 тысяч раз больше, чем на сидении унитаза. Если использовать одну губку на все случаи жизни – для мытья раковины, для мытья посуды, для мытья овощей – она будет рассадником заразы на нашей кухне. Губки рекомендуется менять не реже одного раза в неделю», - пояснила она радио Sputnik.

Эксперт отметила, что для разных целей нужно использовать разные губки, поскольку в раковине человек моет как овощи, так и мясную продукцию, в которой могут находиться патогенные для человека микроорганизмы, гельминты. При этом Раева посоветовала приобрести щетку для мытья овощей: «Заменить губку можно обычными синтетическими пластмассовыми щетками, которые можно регулярно мыть, ошпаривать кипятком, дезинфицировать». Специалист пояснила, что в пластмассе патогенная микрофлора растет в меньших количествах. Также используют кухонную ветошь, которую можно постирать к концу дня, добавила она.

БА

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