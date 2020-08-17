Врач назвала вредный продукт для почек

Врач-нефролог Людмила Артюхина отметила, что врагом даже здоровых почек является поваренная соль.
Она обратила внимание на проблему чрезмерного употребления этого пищевого продукта из-за популярности в современном обществе фастфуда и полуфабрикатов, а также продуктов, в которые щедро кладут соль.
«Плюс еще у людей высокий порог солевой восприимчивости», — добавила специалист.
По словам Артюхиной, зачастую при проблемах с почками отсутствуют болезненные симптомы, поэтому люди нередко попадают в больницу уже на серьезной стадии заболевания.
«Иногда есть такие симптомы, когда заболевание течет субклинически. Проявляется это слабостью, утомляемостью, отеками при ходьбе, но очень умеренными. Может быть, артериальная гипертензия», — пояснила эксперт.
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