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В Госдуме предложили запретить использовать иностранные соцсети в России

, 20:08 [ «Аргументы Недели» ]

В Госдуме предложили запретить использовать иностранные соцсети в России

Депутаты хотят запретить россиянам пользоваться зарубежными социальными сетями. А все потому, что их работа регулируется законодательством другой страны, а значит, как всегда, ради защиты нас самих, все нужно запретить.

«Меня YouTube заблокировал, ссылаясь на американское законодательство. Он на территории России использует американское законодательство, по которому мы бесправны. Мы не можем подать в американский суд, что на территории России наши права нарушают американские компьютерные системы, сети и так далее. Мы просто животные, корова с фермером, как вы понимаете, судиться не может. Этот вопрос решается только через суверенитет.

Мы должны национализировать ресурсы на территории России, поставить под контроль российской судебной и правовой системы. Мне Роскомнадзор открыто пишет, что если вам не нравится политика YouTube по отношению к вам, пишите Трампу. Это можно изменить путём национализации этой системы, как это делал Китай. Мы не должны на территории России задействовать иностранные сети. Мы должны запретить через границу протекать иностранному законодательству в нашу правовую сферу», -  в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров.

"А может нам самим позволят решать, как и чем пользоваться?", "Хочет как в Китае? Тогда давайте и с коррупцией бороться как они", - комментируют новость пользователи сети.

БИ

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