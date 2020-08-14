Исследователи рассказали, как резус-фактор влияет на здоровье

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14 августа 2020, 16:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

фото: pixabey

Исследователи из Бразилии и Испании выявили новые закономерности распространения коронавирусной инфекции. Оказалось, что значимый рост числа больных происходил в странах, где много людей имеет отрицательный резус-фактор.

Учёные пришли к выводу, что они чаще заражаются коронавирусом нового типа и тяжелее переносят болезнь. Кроме того, люди с отрицательным резус-фактором больше склонны к осложнениям со стороны сердечно-сосудистой системы после COVID-19.

Врачи оспорили мнение исследователей и считают , что резус-фактор не защищает организм от инфекций и не повышает иммунитет. Врач-гематолог Светлана Бычкова также подтвердила, что отрицательный резус-фактор никак не влияет на иммунную систему человека.