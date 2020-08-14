Вирусолог считает, что вспышек коронавируса в мегаполисах после возвращения людей с курортов не будет

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14 августа 2020, 14:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Возвращение отдыхающих с курортов не приведет к новым вспышкам COVID-19 в крупных городах. Такую точку зрения высказал врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

Медик отметил: когда отдыхающие вернутся обратно, никакой катастрофы не будет, ведь большая часть мегаполисов сейчас проконтактировала с коронавирусом и продолжения развития эпидемии не будет как такового, поскольку не будет восприимчивых к заражению вирусом людей.

Эксперт добавил, что наибольшему риску инфицирования на курортах подвержены мамы с детьми, так как их иммунитет ослаблен, и они еще не контактировали с больными коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось: слухи о возможной принудительной вакцинации слегка преждевременны.