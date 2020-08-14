Слухи о возможной принудительной вакцинации слегка преждевременны

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14 августа 2020, 13:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: echo.msk.ru/blog/gabay

11 августа Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину от COVID-19 под названием Гам-КОВИД-Вак. Новость разлетелась в считанные часы, вызвав множество слухов, домыслов и опасений, связанных в первую очередь с принудительной вакцинацией граждан, а особенно некоторых групп, среди которых медицинские работники, учителя и обучающиеся.



По всей видимости, причиной тревог послужило заявление министра здравоохранения России М. Мурашко о том, что вакцинацию от коронавирусной инфекции планируется начать с медицинских работников и учителей, а также призыв главы Роспотребнадзора А. Поповой начать учебный год с вакцинации школьников. Посыпались закономерные вопросы, как-то:

- Можно ли избежать прививки от коронавируса и не потерять работу? Например, если имеются медицинские противопоказания?

- Можно ли рассчитывать на компенсацию от государства при наступлении поствакцинальных осложнений?

- Могут ли не допустить непривитого ребенка в школу или сад?

Характер вакцинации и законные последствия ее отсутствия

11 августа в ходе Совещания с членами Правительства Президент России В. Путин отметил, что вакцинация должна быть исключительно добровольной. Выбор профессиональных групп обосновывают следующим образом: медработники, поскольку их работа связана с общением с инфицированными людьми, и учителя, от которых зависит здоровье детей. На брифинге, посвященном первой зарегистрированной вакцине от COVID-19, глава Минздрава подтвердил добровольный характер вакцинации и сообщил, что в настоящее время ведется разработка специального приложения, с помощью которого лица, привитые от коронавируса, смогут фиксировать свое самочувствие.

Соответственно, выводы о возможной принудительной или недобровольной вакцинации граждан от COVID-19 в настоящее время преждевременны. Более того, действующее законодательство не содержит понятия «принудительная вакцинация». В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (далее – ФЗ № 157) все граждане имеют право на отказ от профилактических прививок. Это касается и детей, чье мнение выражается устами их законных представителей. Каких-либо специальных норм, регулирующих организацию и проведение вакцинации от коронавирусной инфекции, не предусмотрено (во всяком случае пока).

Однако отсутствие у граждан профилактических прививок влечет определенные последствия:

Во-первых, запрещается посещать страны, пребывание в которых в соответствии с международными медико-санитарными правилами либо международными договорами требует конкретных профилактических прививок;

Во-вторых, в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий гражданам временно отказывается в приеме в образовательные организации и оздоровительные учреждения;

В-третьих, граждане отстраняются от работ, связанных с высоким риском заражения инфекционными заболеваниями.