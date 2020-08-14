Эксперт объяснил, почему нельзя связывать заболеваемость коронавирусом c резус-фактором

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14 августа 2020, 14:26 [ «Аргументы Недели» ]

Кровь. Фото: pixabay.com

Бразильские и испанские ученые пришли к выводу, что коронавирусом чаще болеют люди с отрицательным резус-фактором, они же тяжелее переносят инфекцию. Доктор биологических наук Николай Никитин опроверг это утверждение.

Никитин раскритиковал иностранных коллег за то, что они «попытались по одному единственному фактору обнаружить закономерность». Ученый отметил, что закономерность не может быть определена лишь по одному критерию – в таком случае велика вероятность получить случайный результат, передает Радио Sputnik.

«Скорее всего, здесь попытка ученых донести до людей какую-то упрощенную информацию. В научном мире все описывается довольно сложными терминами, но людям нравится, когда им преподносят информацию в упрощенном виде. Здесь как раз это и произошло», - предположил Никитин.