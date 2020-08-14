Гинцбург рассказал, когда начнется массовая вакцинация от COVID-19
14 августа 2020, 09:44[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, когда в России начнется массовая вакцинация людей от коронавирусной инфекции COVID-19.
Гинцбург напомнил, что сначала прививки сделают людям из группы риска. В числе первых окажутся учителя и врачи, их вакцинировать начнут уже в августе. Специалист отметил, что в настоящее время выпущено ограниченное количество препарата.
Что касается остальных желающих получить прививку, то им придется ждать до зимы. «Более массовая вакцинация по существующим планам масштабирования препарата внутри страны начнется с декабря-января», - сказал Гинцбург.
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