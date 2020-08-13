Профессор объяснила, до чего детей доводят чрезмерные нагрузки

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13 августа 2020, 16:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

1 сентября. Фото: pixabay.com

В современном мире многие школьники помимо учебы ходят на различные внеклассные занятия и кружки. Напряженный график может привести к перегрузке и стать причиной проблем со сном, неврозов, ожирения или наоборот дефицита массы тела.

Профессор Светлана Лазуренко рассказала, что чрезмерная нагрузка приводит к тому, что ребенок перестает усваивать информацию и начинает хуже учиться. «С одной стороны, у ребенка нарушается функционирование центральной нервной системы, возникают неврозы, различного рода функциональные отклонения... нарушаются сон и режим питания, у кого-то возникает недостаток массы тела, у кого-то это приводит к избытку массы тела, обостряются основные заболевания», - заявила она.

Также профессор отметила, что перегрузки сказываются на эмоциональном состоянии детей и становятся причиной девиантного поведения. Лазуренко рекомендовала здраво оценивать возможности ребенка.