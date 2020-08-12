Врач-гастроэнтеролог рассказала, как уберечься от отравления плесенью

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12 августа 2020, 09:15 [ «Аргументы Недели» ]

плесень, pixabay.com

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова в рамках разговора с журналистами рассказала о стихийно выросшей на продуктах плесени, попадание которой в желудок и кишечник допускать не следует.

Если продукт с плесенью попадет в организм человека с крепким желудочно-кишечным трактом, то возникнет лишь легкое послабление. Нурия Дианова в беседе с Радио Sputnik уточнила, что ребенок может в данном случае выдать сильную аллергию или выраженную диарею, не исключено возникновение и кожных проявлений. После подобного отравления человек будет реагировать на продукты типа кефира и сыров с благородной плесенью.

Врач порекомендовала не трясти кисломолочые продукты в бутылках перед употреблением – это позволит выяснить, нет ли плесени на крышке.

Специалист обратила внимание на то, что в воздухе летает очень много плесени, оседающей впоследствии на продуктах. Она бывает видимая, а бывает такая, которая не заметна и не ощущается по запаху. Поэтому, если у человека есть подозрения, что продукт мог испортиться, лучше его выкинуть. Не следует срезать плесневелые части и пытаться перекипятить блюдо, поскольку рост всех грибов происходит очень глубоко.

Дианова призвала не делать слишком больших продуктовых запасов, а покупать часто и понемногу.