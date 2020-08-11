Жители Армавира сообщают о нескольких случаях отравления арбузами

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11 августа 2020, 16:58 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Армавире несколько человек, предположительно, отравились арбузами. Все «подозрительные» ягоды были приобретены покупателями в гипермаркете на улице Энгельса, сообщает Telegram-канал ЧП Армавир. Симптомы отравления у покупателей, по их словам, проявились после употребления арбузов в пищу. В медицинские учреждения за помощью никто из них не обращался. Информация об отравлении арбузами покупателей гипермаркета пока официально не подтверждена.

Медики напоминают, что отравление чаще всего могут вызвать ранние арбузы, которые в торговых сетях появляются в июле. Причиной отравлений в данном случае являются нитраты, вернее, их высокое содержание в ранних ягодах. В организме человека нитраты превращаются в нитриты – токсичные соединения, негативно воздействующие на желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистую и нервную систему.

Кроме нитратного, арбузы могут стать причиной отравления бактериального, или инфекционного. Опасными сладкие ягоды становятся при их неправильном хранении. К примеру, болезнетворные бактерии могут попасть в арбуз при нарушении целостности его кожуры – при надрезании или растрескивании. Употребление в пищу зараженного бактериями арбуза может привести к инфекционному отравлению, предупреждает портал «Не болеем».