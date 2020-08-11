Озвучены симптомы смертельного вируса из Китая

В Китае люди страдают от смертельно опасного вируса SFTS. Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок перечислил симптомы болезни и рассказал, стоит ли россиянам опасаться заражения.
«Прежде всего, тяжелая лихорадка — это скачок температуры до 39 градусов, головная боль, боли во всем теле и развитие синдрома тромбоцитопении. Тромбоциты — это клетки, которые отвечают за свертываемость крови», - назвал основные симптомы Болибок.
Он отметил, что у больных кровотечение может быть смертельно опасным. Также специалист подчеркнул, что в РФ есть препараты, которые должны помогать при возникновении симптомов вируса, передает КП.
Врач добавил, что SFTS появится на территории России только в том случае, если зараженные грызуны и насекомые передерутся через Амур, поэтому вспышки болезни маловероятны.
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