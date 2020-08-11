Озвучены симптомы смертельного вируса из Китая

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11 августа 2020, 16:45 [ «Аргументы Недели» ]

Реанимация. Фото: pixabay.com

В Китае люди страдают от смертельно опасного вируса SFTS. Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок перечислил симптомы болезни и рассказал, стоит ли россиянам опасаться заражения.

«Прежде всего, тяжелая лихорадка — это скачок температуры до 39 градусов, головная боль, боли во всем теле и развитие синдрома тромбоцитопении. Тромбоциты — это клетки, которые отвечают за свертываемость крови», - назвал основные симптомы Болибок.

Он отметил, что у больных кровотечение может быть смертельно опасным. Также специалист подчеркнул, что в РФ есть препараты, которые должны помогать при возникновении симптомов вируса, передает КП.

Врач добавил, что SFTS появится на территории России только в том случае, если зараженные грызуны и насекомые передерутся через Амур, поэтому вспышки болезни маловероятны.