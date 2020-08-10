Эксперты уверены, что новый буньявирус из КНР будет локальным проявлением

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10 августа 2020, 09:13 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Недавно из Китая пришли известия о распространении на его территории нового буньявируса (SFTS), вызывающего острую лихорадку с тромбоцитопеническим синдромом.

Основные симптомы – диарея, кашель, высокая температура, рвота и сильный озноб. Пока что имеется слишком мало данных об этом заболевании. Известно лишь только то, что вирус передаётся через укусы насекомых (в частности клещей). По сведениям издания Global Times, от буньявируса в КНР умерло 7 человек. 60 были подвергнуты заражению. По неофициальным данным, ситуация может быть гораздо более худшей, ввиду отсутствий всяких адекватных условий в китайских провинциях. Но всё же профессионалы в области медицины и эксперты советуют не бояться новой глобальной угрозы. Роспотребнадзор заявил, что выявленное заболевание отнюдь не новое. Оно известно аж с 2009 года.

Доцент Новосибирского государственного медицинского университета Владислав Митрохин не уверен, что распространение вируса зайдёт слишком далеко. По его словам, нынешняя коронавирусная пандемия намного страшнее, чем вспышка STFS. Скорее всего, это будет что-то вроде чумы в Монголии, которая так и осталась лишь локальным заболеванием. К тому же отечественные специалисты уже изучили семейство буньявирусов. Они вполне способны противостоять новой эпидемии в России, если таковая всё же когда-нибудь случится.