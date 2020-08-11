Специалист рассказала о продуктах, которые сильно влияют на настроение

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11 августа 2020, 13:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТВЦ.RU

фото: pixabey

Нейропсихолог Ирина Хвингия рассказала, что за настроение человека отвечают мозг и эндокринная система, чтобы улучшить настрой, надо стимулировать одну из этих двух частей организма.

Чтобы повысить настроение, нужно есть бананы, шоколад, жирные сорта рыбы, морскую капусту, а также орехи – грецкие и фисташковые, отметила эксперт.



Есть продукты, которые способны ухудшить эмоциональное состояние. В первую очередь, это энергетические напитки. Одна такая банка равна примерно 10 чашкам кофе по содержанию таурина, подчеркнула врач.