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Специалист рассказала о продуктах, которые сильно влияют на настроение

, 13:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТВЦ.RU

Специалист рассказала о продуктах, которые сильно влияют на настроение
фото: pixabey

Нейропсихолог Ирина Хвингия рассказала, что за настроение человека отвечают мозг и эндокринная система, чтобы улучшить настрой, надо стимулировать одну из этих двух частей организма.

Чтобы повысить настроение, нужно есть бананы, шоколад, жирные сорта рыбы, морскую капусту, а также орехи – грецкие и фисташковые, отметила эксперт. 

Есть продукты, которые способны ухудшить эмоциональное состояние. В первую очередь, это энергетические напитки. Одна такая банка равна примерно 10 чашкам кофе по содержанию таурина, подчеркнула врач. 

ЕСт

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