Альштейн предположил, насколько тяжелой будет вторая волна коронавируса в России

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10 августа 2020, 17:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Лаборатория. Фото: pixabay.com

Вирусолог Анатолий Альштейн предположил, чего стоит ожидать россиянам со второй волны коронавирусной инфекции COVID-19. Эксперт считает, что если коронавирус не совпадет с сезонным гриппом, то пройдет значительно легче, чем первая волна.

«У гриппозной эпидемии свои законы, которые довольно близки к законам коронавирусной, поэтому нагрузка будет намного больше. К тому же человек может одновременно заболеть и гриппом, и коронавирусом, и это будет довольно неприятно», заявил Альштейн.

Он добавил, что российские медики готовы ко второй волне COVID-19, а вирус со временем становится все менее патогенным.