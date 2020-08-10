Специалист: кому нужно заменить кофе на какао

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10 августа 2020, 16:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

Фото: pixabay.com

Специалист Дмитрий Никитюк рассказал, кому стоит ограничить или сократить потребление кофе. Оказывается, эти люди чаще всего страдают желудочно-кишечными и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями часто сталкиваются с повышенным артериальным давлением. Человеку рекомендуется ограничить потребление кофе, потому что этот продукт способствует сужению сосудов (что может приводить к ещё большему повышению артериального давления).

В таком случае любителям кофе рекомендуется перейти на какао, но увлекаться этим напитком тоже не стоит. В какао также содержатся биологически активные вещества, которые могут способствовать повышению артериального давления.