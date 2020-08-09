Академик РАН рассказал, грозит ли России новая смертельная болезнь из Китая

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9 августа 2020, 21:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Реанимация. Фото: pixabay.com

Эпидемиолог Виктор Малеев прокомментировал сообщения о том, что в Китае появилась новая смертельная лихорадка SFTS. Эксперт оценил, угрожает ли болезнь россиянам.

«Определенная угроза распространения лихорадки в мире всегда есть, но вероятность, что она будет в России, мала... Граница с Китаем у нас еще закрыта, так что реальной угрозы пока нет», - заявил Малеев.

Он подчеркнул, что сейчас нужно точно определить насекомых-разносчиков заболевания, а также изучать лихорадку и следить за ней, но не паниковать.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в в России случаев острой лихорадки с SFTS не выявлено.