Академик РАН рассказал, грозит ли России новая смертельная болезнь из Китая
9 августа 2020, 21:55[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Эпидемиолог Виктор Малеев прокомментировал сообщения о том, что в Китае появилась новая смертельная лихорадка SFTS. Эксперт оценил, угрожает ли болезнь россиянам.
«Определенная угроза распространения лихорадки в мире всегда есть, но вероятность, что она будет в России, мала... Граница с Китаем у нас еще закрыта, так что реальной угрозы пока нет», - заявил Малеев.
Он подчеркнул, что сейчас нужно точно определить насекомых-разносчиков заболевания, а также изучать лихорадку и следить за ней, но не паниковать.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в в России случаев острой лихорадки с SFTS не выявлено.
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