Диетолог объяснила, почему нельзя есть овсянку каждый день
9 августа 2020, 15:52[ «Аргументы Недели» ]
Овсяная каша считается идеальным завтраком, дающим силы и энергию на весь день, а также очищающим организм. При этом каждый день есть овсянку нельзя, иначе можно заработать серьезное заболевание.
Российские врачи определили, что при ежедневном употреблении овсянки может развиться остеопороз. В каше содержатся фитаты, которые мешают усвоению кальция, что негативно влияет на костную систему. Лучше всего завтракать овсянкой два-три раза в неделю, передает ФБА "Экономика сегодня".
Диетолог Галина Барташевич посоветовала разнообразить утренний рацион ячневой или гречневой кашей, которые приносят много пользы организму.
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