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Диетолог объяснила, почему нельзя есть овсянку каждый день

, 15:52 [ «Аргументы Недели» ]

Диетолог объяснила, почему нельзя есть овсянку каждый день
Каша. Фото: pixabay.com

Овсяная каша считается идеальным завтраком, дающим силы и энергию на весь день, а также очищающим организм. При этом каждый день есть овсянку нельзя, иначе можно заработать серьезное заболевание.

Российские врачи определили, что при ежедневном употреблении овсянки может развиться остеопороз. В каше содержатся фитаты, которые мешают усвоению кальция, что негативно влияет на костную систему. Лучше всего завтракать овсянкой два-три раза в неделю, передает ФБА "Экономика сегодня".

Диетолог Галина Барташевич посоветовала разнообразить утренний рацион ячневой или гречневой кашей, которые приносят много пользы организму.

АБ

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