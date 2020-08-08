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Ученые объяснили, о чем говорит головокружение при резком вставании

, 14:50 [ «Аргументы Недели» ]

Ученые объяснили, о чем говорит головокружение при резком вставании
фото: тонометр, pixabay.com

Ученные рассказали, что головокружение, возникающее при резком изменении положения тела в пространстве, может указывать на серьезные заболевания, особенно у людей пожилого возраста. Соответствующее исследование опубликовало издание Neurology.

Эксперты отметили, что головокружение при вставании связано с развитием старческого слабоумия или деменцией. По их мнению, на повышенную вероятность данного заболевания указывает «ортостатическая гипотензия» - падение артериального давления, которое происходит при попытке встать или резко переменить положение тела. Кроме того, они объяснили, что деменция была замечена только у людей, имеющих снижение «систолического артериального давления». Речь идет о показателе, который называют «верхним числом давления», уточнили ученые.

Исследователи призывают людей пожилого возраста регулярно наблюдать и проверять свое артериальное давление.

БА

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