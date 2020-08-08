Латвийский врач: больная спина летом – обычное явление

Аргументы Недели → Здоровье 13+

8 августа 2020, 14:22 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Янис Петронис, фото соцсети

Как утверждают врачи, летом проще простого застудить спину. А вот последствия могут быть долгими и неприятными. Специально для «Аргументов Недели» интервью с латвийским врачом, членом правления 2 Рижской больницы Янисом Петронисом.

-Янис, сама замечала, что летом, когда погода в Прибалтике «шалит», то возникают проблемы со спиной. Например, боли, скованность и т.д. Но лето же!

-И что? Проблемы со спиной летом – обычное явление. И самая распространенная причина кроется в том, что человек недоглядел и застудил спину. На улице, например, жара, а вот вода в озерах, море еще не прогрелась. А люди любят в жаркие дни долго купаться. Вот вам и боли в спине. Другой пример: в квартире душно и решили поставить вентилятор… Просквозило! Вот и проблемы со спиной. Мышцы спины «не любят» холода.

-Как обычно проявляются боли?

-Внезапно! Спина начинает «ныть». Почему это происходит? Кровообращение замедляется, наступает кислородное голодание и получите проблему. Людям кажется, что нужно что-то серьезное, чтобы заболела спина. Нет. Достаточно, например, посидеть на камне в холодную погоду, и ваша грушевидная мышца начнет «страдать». Зажимается седалищный нерв, мышцы напрягаются и боль может отдавать даже в ноги.

-И как действовать в таких случаях?

-Можно принять ванну с морской солью, например. Очень хорошо расслабляет мышцы. Неплохо пройти курс массажа. Может быть больно, но мышцы скажут вам потом «спасибо». Отлично помогают лечебные упражнения. Но следует проконсультироваться с врачом, чтобы определить проблему. Возможно, помогут обезболивающие.

-Как быстро может пройти недуг?

-Все зависит от организма. Неделя или чуть больше. Заниматься самолечением я не советую! Можно получить более серьезные проблемы. Есть врачи, которые помогут. Будьте здоровы!

-Благодарю.