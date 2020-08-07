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Вирусолог заявил, что для прививок от Covid-19 противопоказаний нет

, 17:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Вирусолог заявил, что для прививок от Covid-19 противопоказаний нет
Вакцина. Фото: pixabay.com

Прививаться от коронавируса можно и нужно всем, кто не страдает аллергией и на момент прививки хорошо себя чувствует. Об этом заявил профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По его словам, для вакцинации достаточно того, что человек хорошо себя чувствует и у него нет температуры, а если страдает аллергическими реакциями, знает, что такие прививки вызывают у него осложнения, он должен об этом сообщить и, скорее всего, воздержаться.

«Противопоказаний нет и для пожилых людей, если они хорошо себя чувствуют», – сказал Альштейн.

ДВа

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