Альштейн рассказал, можно ли повторно заболеть COVID-19

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5 июля 2020, 17:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Респиратор. Фото: pixabay.com

Профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн рассказал, стоит ли бояться повторного заражения тем, кто уже переболел коронавирусной инфекцией.

Альштейн объяснил, что даже в случае повторного заболевания коронавирусом человек должен перенести COVID-19 легче, чем в первый раз. Причина тому – «память» организма о болезни.

«Второе заболевание не должно быть более серьезным, все-таки иммунитет какой-то остается. И даже если антитела пропадают и их практически в крови уже не обнаруживается, организм помнит об этом прецеденте и поэтому легче даст иммунную реакцию», - сказал врач.