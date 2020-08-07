Ученые рассказали, чем может быть опасен рис

Ученые Манчестерского и Салфордского университетов проанализировали данные жителей Англии и Уэльса. Специалисты оценили влияние регулярного употребления риса на их организм.
Оказалось, 25 процентов любителей данного продукта, имеющих проблемы со здоровьем, подвержены более высокому риску смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.
Также исследователи выяснили: повышенный риск для здоровья от употребления риса составляет около шести процентов. Продукт может накапливать в себе опасный для сердца и сосудов мышьяк, который затем попадает в организм человека.
Для того, чтобы снизить риск заболеваний, эксперты посоветовали любителям риса разнообразить свой рацион другими крупами, а также выбирать разные его виды— например, басмати или шлифованный.
Ранее сообщалось: в Роспотребнадзоре рассказали, какие продукты больше всего накапливают радиацию.
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