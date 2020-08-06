Врачи рассказали, что причиной постоянной усталости может быть редкая генетическая болезнь

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6 августа 2020, 16:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

Фото: pixabay.com

Иногда человек ощущает резкий упадок сил, снижаются его работоспособность и настроение. Неоднозначное состояние он связывает с усталостью или авитаминозом. Поэтому в ход идут кофе, энергетические напитки или поливитаминные комплексы.

Специалисты рассказали, что «синдром Жильбера» часто остаётся недиагностированным. Небольшая желтушность кожных покровов, неконтролируемые приступы слабости, нарушения сна, раздражительность — это основные симптомы синдрома Жильбера, как рассказал известный российский врач, главный гастроэнтеролог Москвы Дмитрий Бордин.

Также врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев добавил, что необходимо следить за уровнем билирубина в крови. Если его уровень постоянно повышен, это влечёт за собой образование камней в желчном пузыре.