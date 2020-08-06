Врачи рассказали, что причиной постоянной усталости может быть редкая генетическая болезнь
6 августа 2020, 16:24[ «Аргументы Недели» ]Источник: NEWS.ru
Иногда человек ощущает резкий упадок сил, снижаются его работоспособность и настроение. Неоднозначное состояние он связывает с усталостью или авитаминозом. Поэтому в ход идут кофе, энергетические напитки или поливитаминные комплексы.
Специалисты рассказали, что «синдром Жильбера» часто остаётся недиагностированным. Небольшая желтушность кожных покровов, неконтролируемые приступы слабости, нарушения сна, раздражительность — это основные симптомы синдрома Жильбера, как рассказал известный российский врач, главный гастроэнтеролог Москвы Дмитрий Бордин.
Также врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев добавил, что необходимо следить за уровнем билирубина в крови. Если его уровень постоянно повышен, это влечёт за собой образование камней в желчном пузыре.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.