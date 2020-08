Американцы умирают от употребления внутрь дезинфицирующего средства для рук

Аргументы Недели → Здоровье 13+

6 августа 2020, 12:16 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

Центры США по контролю и профилактике заболеваний (US Centers for Disease Control and Prevention – CDC) сообщили в среду, что люди заболевают и даже умирают после употребления внутрь дезинфицирующего средства для рук. По данным CDC, уже зафиксировано четверо умерших, кроме того, есть серьезно пострадавшие с симптомами нарушением зрения или судорогами. Сообщает телеканал CNN.

Дезинфицирующее средство для мытья рук с целью профилактики инфицирования коронавируса рук сейчас, в условиях пандемии широко используется в США. И вот сверхцивилизованная Америка, со смакованием обвиняющая Россию в повальном пьянстве, вынуждена признать, что этот постыдный грех является свойством и ее «суперкультурного» населения. Команда CDC описала случаи употребления дезинфицирующего средства для мытья рук в Аризоне и Нью-Мексико в период с мая по июнь, где 15 взрослых были госпитализированных с отравлением метанолом.

Сотрудники CDC провели исследования в Аризоне и Нью-Мексико и обнаружили 62 записи звонков в токсикологические центры с мая по июнь, которые могли быть связаны с отравлением метанолом из спиртосодержащего дезинфицирующего средства для рук. Также были проверены медицинские записи для получения дополнительных сведений.

В ходе исследований были выявлены 15 пациентов в возрасте от 21 до 65 лет с характерными симптомами отравления метанолом – судороги, нарушение зрения. Выяснилось, что они пили дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе.

В отчете пациент, CDC фигурирует 44-летний мужчина, который признался, что пил дезинфицирующее средство для рук за несколько дней до обращения за медицинской помощью. Он был госпитализирован на шесть дней из-за острого отравления метанолом, а когда его выписали, он вернулся домой с почти полной потерей зрения. В этом же документе описано четыре смертельных случая. Главный вопрос, интересующий CDC - почему люди принимали дезинфицирующее средство для рук внутрь (перорально). Боюсь, что американских медикам для ответа на этот вопрос придется обратиться к российским коллегам.

Есть в отчетах CDC упоминание об употреблении внутрь дезинфицирующих средств детьми. Медицинские государственные органы США бьют тревогу, проводят широкую разъяснительную работу для населения. Спохватились!